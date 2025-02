Palermo, i convocati di Dionisi per la trasferta di Cosenza: due rientri importanti

Il Palermo comunica la lista dei convocati per la partita contro il Cosenza: due rientri importanti per i rosanero, che ritrovano Di Francesco e Insigne. Non recupera invece Nikolaou, che è fuori così come Henry, Di Mariano, Gomis e Di Bartolo. Squalificati Ceccaroni e Diakité.

I CONVOCATI

1 Desplanches

3 Lund





4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

21 Le Douaron

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

46 Sirigu