Gela, Cacciola: “Abbiamo la migliore difesa, sarà una gara equilibrata”

Gaspare Cacciola, allenatore del Gela che domenica farà visita all’Athletic Club Palermo nel big match del campionato di Eccellenza girone A, ha presentato la sfida alla vigilia. Grande rispetto per l’avversario ma anche grande fiducia nei mezzi della squadra che al Favazza di Terrasini si gioca una fetta di campionato.

Il calcio d’avvio sarà alle 15 ed è previsto il tutto esaurito sugli spalti, sia per l’importanza della gara che mette di fronte la prima contro la seconda, sia perché le tribune vengono aperte ai tifosi per la prima volta in questa stagione. Un fattore non secondario che potrà influire sull’andamento del match.

Come sta il Gela

“I ragazzi stanno bene – spiega Cacciola alla vigilia -. È la classica partita che tutti vorrebbero giocare. In settimana abbiamo lavorato molto bene, curando ogni minimo dettaglio. Abbiamo lavorato soprattutto sui punti di forza, perché a livello emotivo la partita si prepara da sola. I ragazzi sanno che ci possiamo giocare una bella fetta di Serie D. Conosciamo bene l’Athletic Palermo, è una squadra che ha grandissime qualità. I nerorosa sanno sfruttare bene i calci piazzati, quindi ci siamo concentrati anche su questo aspetto. Sicuramente la squadra di Raciti sa giocare a calcio”.





Sfida delicata

“Come ho già detto nei giorni scorsi – continua Cacciola – penso che entrambe le squadre meritano di andare in Serie D. In modo diretto ce ne andrà solo una, per cui quella con l’Athletic è sicuramente una partita delicata. La partita del Favazza, in un senso o nell’altro, può delineare la classifica. Ci sono però ancora tanti punti in palio, per cui finché la matematica non darà responsi definitivi il campionato resterà sempre aperto”.

Equilibrio in campo

“A me piace guardare le statistiche, danno indicazioni importanti. Loro sono il miglior attacco, noi la migliore difesa. Per questo mi aspetto una partita equilibrata”. Cacciola chiude con una frecciatina. “Non voglio assolutamente fare polemiche, ma finora noi abbiamo avuto tre rigori a favore, loro undici. Quindi anche questo può essere un fattore che può fare la differenza in un match equilibrato”.

