Sarà dato domani, domenica 23 febbraio, alle ore 15, allo stadio “Favazza” di Terrasini il calcio d’inizio del match più atteso della stagione per il campionato siciliano di Eccellenza girone A. A sfidarsi saranno l’Athletic Club Palermo, capolista con 53 punti, ed il Gela secondo che è a -1 dalla vetta. Uno scontro che entrambe le parti definiscono non decisivo, ma che realmente può valere una bella fetta di stagione.

Atteso grande pubblico

Se in campo ci sarà certamente uno spettacolo calcistico, non saranno da meno gli spalti del “Favazza” che finalmente riapre i battenti ai tifosi. Previsto il pubblico delle grandi occasioni con almeno un migliaio di presenze sugli spalti. Non ci saranno i tifosi del Gela perché il Prefetto ha vietato la trasferta per motivi di ordine pubblico ai residenti della provincia di Caltanissetta.

Due squadre in salute

I nerorosa di mister Raciti sono reduci da una netta vittoria con un tris sul campo del Lascari, ma la settimana precedente avevano subìto la prima sconfitta stagionale, tra l’altro tra le mura amiche, contro lo Sciacca. Primo passo falso della stagione dopo ben dieci vittorie di fila casalinghe. Il Gela, che in trasferta ha vinto ben otto volte perdendo in due occasioni e pareggiando in una, è reduce come gli avversari da un tris rifilato all’Accademia Trapani. La truppa di Cacciola è carica e motivata e punta, come dichiarato in settimana da alcuni calciatori, a giocare a viso aperto per tentare il sorpasso in classifica.





La direzione arbitrale

A dirigere il match sarà il sig. Stefano Bogo della sezione di Oristano. Il 30enne sardo è considerato tra i migliori della categoria, per lui sarà la quindicesima partita stagionale e proprio un paio di mesi fa ha esordito in Serie D. Curiosità: ha già diretto in Sicilia in questa stagione il big match di Eccellenza girone B tra Milazzo e Modica terminato 2-1 per i padroni di casa. A coadiuvarlo ci saranno due assistenti etnei, Marco Mirabella di Acireale ed Edoardo Pennisi di Catania.

Le probabili formazioni

Athletic Palermo: Romano; Torres, Intzidis, Crivello, Azzimati (Birardi), Sangarè (Prezzabile), Valenca, Mazzotta, Zalazar, Mistretta, Spinola. All. Raciti,

Gela: Valenti; Argentati, Zappalà, Giuliano, Martinez (Crimaldi), Vincenzi, Privitera, Cocimano, Caronia, Agudiak (Savasta), Arcidiacono (Maydana). All. Cacciola.