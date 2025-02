Cosenza, col Palermo a caccia della seconda vittoria di fila in casa: tre indisponibili

Il Cosenza sta attraversando un periodo particolarmente difficile. I calabresi hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime tredici partite. L’unico successo è arrivato proprio nell’ultimo turno casalingo contro la Carrarese (1 – 0), grazie al gol di Hristov. Tuttavia, il bilancio rimane negativo con 4 pareggi e ben 8 sconfitte che hanno fatto precipitare la squadra di Alvini all’ultimo posto della classifica. Anche senza la penalizzazione di 4 punti, il Cosenza sarebbe comunque terzultimo e in piena zona retrocessione.

Domenica pomeriggio, il Cosenza avrà l’occasione di invertire la rotta nella sfida casalinga contro il Palermo (calcio d’inizio alle 15). Una vittoria permetterebbe ai rossoblu di ottenere due successi consecutivi al “Marulla” per la prima volta dalla striscia positiva tra febbraio e aprile 2023, quando, sotto la guida di William Viali, la squadra ottenne tre vittorie casalinghe di fila.

Tra ricordi positivi e assenze pesanti

Le vittorie ottenute nella primavera del 2023 sono rimaste impresse nella memoria dei tifosi: la clamorosa rimonta contro la Reggina (2 – 1 con doppietta di Nasti il 28 febbraio), seguita dai successi di misura contro Spal (1 – 0, gol di Brescianini il 12 marzo) e Pisa (1 – 0, ancora Nasti, l’1 aprile). Il Cosenza spera di ripetere quel ciclo positivo, ma dovrà fare i conti con diverse assenze importanti che complicano i piani di Alvini.





Contro il Palermo, mancheranno sicuramente tre giocatori: Florenzi, mai aggregato al gruppo nell’ultima settimana; il giovane Novello, fermo ai box da un paio di settimane per infortunio; e l’attaccante Cruz, colpo dell’ultimo mercato, che sta ancora lavorando a parte per recuperare la miglior condizione fisica. Nonostante le difficoltà, il direttore sportivo Delvecchio rimane vicino alla squadra, offrendo supporto e consigli in questo momento delicato della stagione.

