Athletic Palermo, Raciti: “Col Gela non sarà una… finale. I tifosi saranno importanti”

Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo, ha presentato la sfida di domenica 23 febbraio con il Gela. Una gara tra prima e seconda della classifica che può risultare decisiva per la promozione finale. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica e solo una vittoria della formazione palermitana potrebbe risultare davvero uno spartiacque. Anche se il tecnico dei palermitani, Filippo Raciti, non vuole caricare troppo il significato della gara.

L’importanza della partita

“Le sensazioni sono positive – dice il tecnico -. La squadra si è allenata con grande concentrazione, serenità e consapevolezza per tutta la settimana. Come del resto ha fatto in tutte le settimane precedenti. Sappiamo bene che questa partita è molto importante, ci vogliamo fare trovare pronti. Ma non è una finale, non dobbiamo commettere l’errore di pensare che questa partita sia l’ultima, sicuramente la prepari con una concentrazione diversa, ma ci sono ancora tantissimi punti in palio. È una partita importante ma non decisiva”.

Il Favazza riaperto al pubblico

“Di queste partite si dice che si preparano da sole, ma è una frase fatta. Tutte le partite vanno preparate bene, indipendentemente dall’avversario. Serve sempre grande fame, grande voglia di fare bene, con l’unico obiettivo di raggiungere il traguardo. Sarà bello giocare davanti al nostro pubblico, ci sarà tantissima gente che ci sosterrà. Quest’anno abbiamo giocato tante partite a porte chiuse, avere tante persone che ti incitano può darci quella marcia in più”.





LEGGI ANCHE

ATHLETIC PALERMO – GELA, LE PROBABILI FORMAZIONI