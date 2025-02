Cosenza, Alvini: “Palermo squadra forte. Per noi è la prima di 12 finali”

Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della difficile gara contro il Palermo e ha parlato della necessità di dover fare una grande prestazione per battere i rosanero.

“È la prima di 12 finali, c’è poco da dire a riguardo, anche perché affrontiamo un avversario importante. Dobbiamo fare una partita di grande attenzione ed equilibrio, limitando il loro possesso e mettendo in campo le nostre caratteristiche: intensità, aggressività e capacità di attaccare gli spazi”, afferma.

Sul Palermo, dice: “È una squadra forte, con calciatori che hanno già vinto la Serie B, e che è stata costruita per essere promossa in Serie A. Il Cosenza, ribadisco, deve mettere in campo le proprie qualità. Questo è uno spogliatoio attaccato alla maglia che indossa, ma i miei ragazzi onorano la casacca. Alla squadra e al mio staff non posso che riconoscere questo valore”.





