Caos Lucchese, mancano i soldi per la trasferta: ci pensa il mercatino del pesce

La Lucchese sta attraversando un momento alquanto complicato, con una crisi economica sempre più grave. I fondi a disposizione stanno diminuendo e affrontare una trasferta può essere molto difficoltoso in queste condizioni.

Il mercatino del pesce di S.Anna ha quindi donato 900 euro per il bus che porterà i rossoneri a Sestri Levante per la prossima sfida. L’allenatore, Giorgio Gorgone, ha confermato la situazione, parlando in maniera decisa e sopratutto delusa.

“Longo, Sampietro, la Sanbabila, la SLT ci hanno lasciato soli – ha ammesso – . In questo balletto durato un mese non hanno messo un euro e nessuno mi ha più risposto al telefono. La nostra situazione rischia di diventare insostenibile. Voglio essere chiaro in modo che non vi siano fraintendimenti”.





“Ai lucchesi, alle istituzioni e agli sportivi chiedo soltanto un sostegno morale, di incitare e incoraggiare questi ragazzi che lavorano senza percepire uno stipendio e devono far fronte agli impegni economici quotidiani, e ringrazio tutti in anticipo per la vicinanza che ho avvertito, già dalla partita contro il Perugia. Noi andremo avanti sino a quando sarà possibile comportandoci da professionisti seri quali siamo”, conclude Gorgone.

