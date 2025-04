Athletic Club Palermo: ricostruiamo la cavalcata trionfale verso la Serie D

L’Athletic Club Palermo festeggia la storica promozione in Serie D concludendo nel miglior modo possibile una cavalcata trionfale iniziata ben otto mesi fa. La truppa nerorosa, che si impone come la seconda squadra di Palermo, in pochi anni ha scalato praticamente tutte le categorie regionali fino al salto nel quarto campionato italiano.

L’avvio di stagione

Con la scelta di Raciti e del blocco Paternò, freschi di vittoria della Coppa Italia di categoria nella fase nazionale e del conseguente salto di categoria, la dirigenza palermitana ha dimostrato di avere le idee chiare già dall’estate. Gli esordi hanno semplicemente rispecchiato le aspettative, quattro vittorie di fila nelle prime quattro giornate, 14 gol segnati e appena due subiti.

Nonostante l’ottimo ruolino, arriva qualche passo falso in campionato e soprattutto in Coppa. I pareggi con San Vito, Sciacca e Gela lasciano un po’ d’amaro in bocca, ancora di più la sconfitta a tavolino in Coppa, nonostante il passaggio del turno con lo Sciacca stesso, perché era stato schierato un giocatore squalificato. Prima del giro di boa altre roboanti vittorie e il consolidato primato in classifica.





Il ritorno dopo la sosta natalizia

Pronti-via e all’esordio post sosta natalizia, arriva un mezzo passo falso contro la Folgore, ma seguono quattro vittorie di fila ed il primo vero (e unico) passo falso della stagione. La sconfitta tra le mura amiche con la bestia nera Sciacca che poteva fare crollare qualche certezza, ma gli uomini di Raciti si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti come un vero carrarmato.

Prima del big match col Gela, che poteva riaprire i giochi a poche giornate dalla fine, un convincente successo sul Lascari. Proprio contro i biancazzurri la conferma che i nerorosa erano pronti al trionfo, un 3-1 roboante in un “Favazza” finalmente riaperto al pubblico con tanti spettatori di fede nerorosa presenti sugli spalti. Le successive vittorie contro Castellammare, Casteldaccia, Parmonval, Misilmeri e San Giorgio hanno portato Mazzotta e compagni ad un passo dalla festa per la Serie D.

Il campionato da record

L’Athletic Club Palermo si dimostra squadra da record visto l’impressionante ruolino casalingo, con 13 vittorie, nessun pari ed appena una sconfitta. Non è da meno il rendimento esterno dove i nerorosa chiudono l’annata da imbattuti. La media di reti segnate a partita sfiora le 2,5, mentre per quelle incassate la media dice uno ogni due gare.

