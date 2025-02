Audero nella nazionale indonesiana? Thohir: “Ci proviamo”

Emil Audero potrebbe giocare con la nazionale indonesiana. Il portiere del Palermo è osservato con attenzione dalla federazione, come affermato dal presidente Erick Thohir (ex patron dell’Inter), che vorrebbe rinforzare la squadra in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Thohir ha scritto su X cha la federazione indonesiana sta tenendo d’occhio tre giocatori per rinforzare l’organico. Si tratta di Audero, Dean James (difensore del Go Ahead Eagles) e Joey Pelupessy (centrocampista del Lommel). Tutti giocatori che hanno il doppio passaporto e ancora non hanno debuttato nelle nazionali maggiori.

Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia yang akan berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Termasuk dengan berusaha menambah 3 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia, yaitu Emil Audero, Dean Ruben James, dan Joey Pelupessy. Kami di PSSI ingin… pic.twitter.com/g4iEDpYQXR — Erick Thohir (@erickthohir) February 22, 2025

Audero è nato a Mataram, una città dell’Indonesia situata nell’isola di Lombok, da padre indonesiano e madre italiana. All’età di un anno si è trasferito a Cumiana, in Piemonte, e ha scelto sin da ragazzino la nazionalità italiana. Il suo percorso nella nazionali giovanili azzurre è iniziato nel 2012 per difendere i pali dell’Under 15.





Con la nazionale Under 17, nel 2013, viene convocato sia per il Mondiale sia per l’Europeo di categoria, in cui l’Italia termina seconda, sconfitta in finale dalla Russia, non riuscendo però a scendere in campo in quanto gli viene preferito Simone Scuffet nel ruolo di numero uno azzurro. Successivamente colleziona presenze con l’Under 18, l’Under 19 e l’Under 20.

Esordisce con la nazionale Under 21 il 4 settembre 2017, giocando titolare nell’amichevole vinta 4 – 1 contro la Slovenia. Ottiene dieci presenze nel biennio e viene convocato per l’Europeo 2019 in Italia, dove però gli viene preferito Alex Meret come portiere titolare.

Audero non è mai sceso in campo con la Nazionale maggiore italiana, quindi può essere convocato da quella indonesiana. Il presidente della federazione Thohir sta provando a convincerlo: i prossimi impegni sono a fine marzo, il 20 e 25.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA