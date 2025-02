Pohjanpalo: “Siamo sulla buona strada. Applausi di tutto lo stadio? Mi era già successo…”

Joel Pohjanpalo ha avuto un impatto devastante. Il nuovo attaccante del Palermo ha segnato due gol e messo a referto un assist nelle tre partite disputate in rosanero. Il bomber commenta con soddisfazione la vittoria contro il Cosenza nell’intervista realizzata per i canali ufficiali del club.

“È stata una vittoria importante, anche se il risultato finale non rispecchia del tutto la partita – afferma – . Abbiamo faticato nella prima mezz’ora, dobbiamo fare meglio nella prossima gara. Dopo due pareggi, una vittoria netta fa bene al morale e ci dà positività. Ci sono alcuni aspetti da correggere ma siamo sulla buona strada“.

Pohjanpalo parla di come si sta trovando: “Ci vuole sempre un po ‘di tempo per ambientarsi. Ho realizzato due gol e un assist, sono molto contento della squadra e di come mi ha accolto. Mi sento a mio agio in campo. Applausi di tutto lo stadio? Mi era già successo a Palermo ed è bello vedere quando il pubblico avversario riconosce un’ottima prestazione in campo. I tifosi del Cosenza mi hanno dimostrato rispetto, sono molto felice. Vado molto orgoglioso di questi momenti“.





“Col Brescia sarà una gara difficile, affronteremo una squadra di qualità – dice – . Vogliamo sempre vincere quando giochiamo in casa. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo, anche nei momenti difficili dobbiamo rimanere tutti uniti. Il pubblico numeroso mette pressione agli avversari e dobbiamo sfruttare questo aspetto. Sono molto orgoglioso di come i tifosi ci hanno sostenuto contro il Mantova, vorrei vedere lo stesso con il Brescia”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA