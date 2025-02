Catania, Grella: “Ennesimo torto arbitrale, più di 10 punti persi”

Il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gara pareggiata contro il Team Altamura e si è lamentato dei torti arbitrali, che a suo dire hanno condizionato un po’ tutta la stagione degli etnei.

“Parlo dell’ennesimo torto arbitrale non indifferente, sono di più di 10 punti persi in stagione per errori del genere. Noi non abbiamo mai parlato pubblicamente degli errori arbitrali in due anni e mezzo, ma oggi non ce la facciamo più – ha detto Grella – . Un rigore così netto non fischiato, e non contenti, buttano fuori pure un nostro calciatore per un episodio ridicolo.”

Poi ha continuato così: “Dopo la partita, l’arbitro, il signor Mastrodomenico, ha chiesto scusa. Ma noi delle scuse ce ne facciamo ben poco. Basta. Questo modo di trattare il nostro club non può più andare avanti.”





