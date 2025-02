Cosenza, Alvini rischia l’esonero dopo il k.o. contro il Palermo

La sconfitta contro il Palermo potrebbe costare cara a Massimiliano Alvini. L’allenatore del Cosenza rischia l’esonero dopo una prestazione che, tranne i primi 15 minuti, è stata insufficiente.

La società starebbe già valutando la possibilità Belmonte, tecnico della Primavera, per sostituire Alvini, che dopo la gara col Palermo è uscito tra i fischi del suo pubblico. Il Cosenza è ultimo in classifica, ha vinto solo cinque volte in questo campionato, totalizzando inoltre dieci pareggi e ben dodici sconfitte.

Il k.o. rimediato contro i rosanero avrebbe dunque messo ulteriormente in bilico la panchina rossoblu, che potrebbe subire un cambio nell’immediato futuro per cercare di dare una svolta alla squadra in queste ultime undici giornate. L’obiettivo è quello di provare a giocarsi la salvezza quantomeno tramite gli spareggi.





Il Cosenza si trova attualmente a –8 dalla zona playout e, nella prossima gara, affronterà al “Braglia” il Modena di Paolo Mandelli, reduce dalla vittoria per 0 – 2 in casa del Cittadella.

