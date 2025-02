Serie B, niente Gol Line Technology. C’è la Gol Line Camera: ecco come funziona

Il gol ‘fantasma’ assegnato al Pisa nella gara vinta contro la Juve Stabia ha generato tante polemiche. In Serie B non c’è la Gol Line Technology, ma si utilizza un altro strumento: la Gol Line Camera. Ecco cosa è e come funziona.

Come funziona la Gol Line Camera

L’unico sistema in grado di garantire un riscontro scientifico sull’effettiva entrata totale del pallone oltre la linea di porta è la Gol Line Technology. Questo sofisticato meccanismo si avvale di telecamere e sensori posizionati strategicamente, che inviano in tempo reale un segnale all’orologio dell’arbitro nel momento esatto in cui la palla supera completamente la linea. Successivamente, un’animazione 3D viene generata per mostrare la posizione precisa del pallone, evidenziando se ha varcato la linea o se parte di esso è rimasta sulla stessa.

Tuttavia, in Serie B la Gol Line Technology non è prevista. Al suo posto viene utilizzata la Gol Line Camera (GLC), introdotta nella stagione 2021/22. Questo strumento, pur non raggiungendo l’efficienza della tecnologia di massima serie, si rivela estremamente utile in situazioni di dubbio come fuorigioco o rigori grazie all’elevata frequenza dei fotogrammi.





Il sistema si basa su due telecamere collocate sulla perpendicolare della linea di porta, consentendo al VAR di esaminare con una discreta accuratezza la posizione della sfera. In caso di episodi controversi, il VAR può comunicare direttamente all’arbitro la decisione senza la necessità di ricorrere alla On Field Review, evitando quindi la revisione sul campo.

Nella pratica, in presenza di un potenziale gol ‘fantasma’, le immagini registrate dalle telecamere vengono analizzate minuziosamente dal VAR. Sebbene il livello di precisione sia elevato, non può essere considerato assoluto, soprattutto in contesti di estrema complessità. Questo strumento, quindi, rappresenta un grande supporto per le decisioni arbitrali, ma non è infallibile e in rari casi può lasciare margini di incertezza.

Perché le immagini non vengono trasmesse in tv?

Una domanda ricorrente tra i telespettatori è: perché spesso non vengono mostrate le immagini usate per determinare il gol? La risposta è puramente tecnica e riguarda l’aspetto televisivo. I fotogrammi impiegati dal VAR, pur essendo di alta qualità, risultano poco adatti alla trasmissione televisiva, soprattutto quando si tratta di immagini molto ingrandite. Per questo motivo, la regia sceglie frequentemente di non mandarle in onda, privilegiando inquadrature più nitide e fruibili per il pubblico.