Cosenza – Palermo 0 – 3, gli highlights / VIDEO

Il Palermo torna a vincere: i rosanero battono il Cosenza fanalino di coda con il risultato di 0 – 3 e si riavvicinano alla zona playoff. I rosa non vincevano in trasferta dal 30 settembre in casa del Sudtirol.

Partita che prima di farsi in discesa è stata difficile per i rosanero, che hanno sofferto per i primi 15 minuti con i padroni di casa che sono stati vicini al vantaggio per tre volte, in tutti e tre i casi decisivo Audero.

Poi il Palermo: i rosa sono passati in vantaggio con il gol di Pierozzi e hanno poi consolidato la vittoria con le reti dei bomber Brunori (su rigore) e Pohjanpalo.





