Brunori: “Contento per la vittoria, ma ora serve continuità. Non possiamo più sbagliare”

“Una partita che ci da consapevolezza nei nostri mezzi, era importante vincere ma ora serve continuità”. Queste le parole del capitano del Palermo Matteo Brunori, intervenuto dopo la sfida vinta col Cosenza.

Brunori spiega che “il gol per un attaccante è importante, poi quando contribuisce per la vittoria della squadra lo è ancora di più. Oggi serviva carattere e l’abbiamo messo in campo, siamo contenti per la vittoria ma bisogna pensare alla prossima”.

“Non ci sarò col Brescia e mi dispiace tanto. Non capisco l’ammonizione ma bisogna accettarla. Abbiamo passato momenti difficili incassando brutte batoste e ciò ci fa capire dove non possiamo più sbagliare”, conclude.





