Aurelio: “Finale? Faremo di tutto. Abbiamo il fuoco dentro. Il mio gol…”

Lo Spezia centra la vittoria anche nel ritorno della semifinale playoff. Con il 2 – 1 sul Catanzaro, i liguri conquistano la finale, dove affronteranno la Cremonese. Tra i protagonisti del match spicca Giuseppe Aurelio, autore della rete del momentaneo pareggio e tra i migliori in campo. Al termine della sfida, il difensore è intervenuto in conferenza stampa, raccontando emozioni e sensazioni vissute durante la gara.

“Finale raggiunta? Il lavoro non è finito. Daremo tutto, poi si vedrà. Sono un po’ scaramantico. Ma oggi, guardando negli occhi i miei compagni, ho visto che ognuno aveva il fuoco dentro. Il mio gol è il frutto del lavoro fatto durante la settimana. E un grande grazie va ai tifosi: con una città che ti spinge così, è tutto diverso”, ha detto.

Aurelio ha poi commentato anche la sua prestazione in un ruolo non abituale: “Penso di aver fatto una buona partita anche da difensore centrale. Abbiamo mantenuto un livello alto per tutta la gara. Giocare con la diffida? Non mi ha condizionato, entro sempre in campo con la stessa intensità”.





