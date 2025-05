Aquilani: “Ho avuto contatti col Palermo, ma alla fine Dionisi è rimasto”

Intervenuto alla 20ª edizione della Vialli e Mauro Golf Cup, Alberto Aquilani, ex allenatore del Pisa, ha rivelato di essere stato contattato dal Palermo durante la stagione appena conclusa, in un momento in cui sembrava possibile l’esonero di Alessio Dionisi.

“Ho parlato con il Palermo durante la stagione appena conclusa, quando c’è stato un periodo in cui sembrava che l’allenatore potesse saltare. Alla fine però Dionisi è rimasto”, ha raccontato.

I contatti potrebbero risalire a marzo, prima della sfida poi vinta in casa della Salernitana, periodo particolarmente delicato per la panchina rosanero. Anche il direttore sportivo Carlo Osti, in un’intervista, aveva ammesso che erano stati sondati altri profili, salvo poi confermare la fiducia a Dionisi.





LEGGI ANCHE

PALERMO, DIFESA DA RICOSTRUIRE