Palermo, la stagione 2025/26 inizia contro Spezia o Cremonese: il tabellone della Coppa Italia

Il debutto del Palermo nella stagione 2025/26 sarà contro Spezia o Cremonese. La Lega Serie A ha ufficializzato i criteri del tabellone della Coppa Italia: i rosanero sono nella parte sinistra ed entreranno in gioco nei trentaduesimi di finale (date e orari saranno annunciati in seguito).

Il Palermo, in quanto posizionato più in basso nel ‘ranking’ per la formazione del tabellone, giocherà in trasferta. La gara avrà dunque luogo al “Picco” o allo “Zini”: tutto dipenderà da chi uscirà vincente dalla finale playoff, che determinerà la terza e ultima squadra promossa dalla Serie B alla Serie A.

Ottiene la qualificazione ai sedicesimi la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore; NON sono previsti tempi supplementari. Chi passa il turno affronterà una tra Udinese e Carrarese.





Il Palermo aprirà dunque la nuova stagione affrontando i liguri o i grigiorossi. L’avversaria definitiva sarà conosciuta domenica 1 giugno, al termine della finale di ritorno dei playoff di Serie B. Sarà una sorta di test per i rosanero, che nei quattro confronti stagionali con le due squadre ha perso una sola volta (con la Cremonese al “Barbera”).

Palermo nella posizione 28 del tabellone, Monza nella 20

