Baldini: “Io bravo? Mi sta sui co***i sentirmelo dire. Alleno una grande squadra”

Il Pescara conquista con autorità la gara d’andata delle semifinali playoff, imponendosi per 1 – 4 sul campo del Cerignola. Un risultato pesante che mette gli abruzzesi nella miglior condizione possibile in vista del ritorno. Al termine della sfida, il tecnico biancazzurro Silvio Baldini è intervenuto ai microfoni di Rete8, rispondendo con la consueta schiettezza ai complimenti ricevuti per la prestazione della squadra.

“Io bravo? Mi sta sui co***ni sentirmelo dire. Non lo voglio sentire, perché alleno un gruppo di ragazzi straordinari che hanno aiutato me a diventare una persona migliore. Dopo la sconfitta di Sestri mi vergognavo, pensavo di dover andare via. Ma Brosco mi disse che sarebbe venuto a prendermi per riportarmi a Pescara. Lì ho capito che questi ragazzi avevano bisogno di un allenatore che li accompagnasse anche nelle sconfitte”.

Baldini ha poi proseguito con parole cariche di affetto e riconoscenza verso il gruppo: “Alleno una grande squadra, e il mio compito è aiutarli a esprimersi al meglio, sempre restando concentrati. Tutto questo è possibile solo perché questo gruppo sa toccarti il cuore. Riesce a superare ogni difficoltà. Per questo non voglio sentir dire che sono bravo: voglio che si dica che ho la fortuna di allenare ragazzi così“.





