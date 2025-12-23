Avellino, il d.s. Aiello: “Palermo? Siamo arrabbiati. Tre episodi ci hanno penalizzato”
Parla Mario Aiello. Il direttore sportivo dell’Avellino, intervenuto ai microfoni di Radio Ufita, ha commentato il pareggio contro il Palermo soffermandosi sugli episodi della gara che, a suo giudizio, hanno penalizzato la squadra biancoverde.
“Siamo rimasti arrabbiati per come è finita la partita – ha dichiarato –. La prestazione è stata ottima e, per quanto visto in campo, avremmo meritato i tre punti. Ci sono stati però almeno tre episodi che, a nostro avviso, ci hanno danneggiato e non ci hanno permesso di raggiungere l’obiettivo”.
Aiello ha poi aggiunto: “Come società non abbiamo mai contestato le decisioni arbitrali, anche se nelle ultime settimane qualche episodio sfavorevole c’è stato. È chiaro che quando, nella stessa partita, si verificano ben tre situazioni a nostro danno, diventa giusto parlarne. In ogni caso, non abbiamo mai usato questi episodi come alibi per i risultati”.
Infine, il riferimento all’episodio più discusso: “Se dobbiamo parlare in maniera informale, l’episodio che mi ha dato più fastidio è stata la mancata seconda ammonizione a Bani in un uno contro uno con Tutino, che lo aveva superato. In quel caso c’erano il secondo giallo e il rosso: eravamo già sull’1-0 e la partita avrebbe potuto prendere un’altra direzione”.