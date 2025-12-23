Avellino, il d.s. Aiello: "Palermo? Siamo arrabbiati. Tre episodi ci hanno penalizzato" ​​

Parla Mario Aiello. Il direttore sportivo dell’Avellino, intervenuto ai microfoni di Radio Ufita, ha commentato il pareggio contro il Palermo soffermandosi sugli episodi della gara che, a suo giudizio, hanno penalizzato la squadra biancoverde.

“Siamo rimasti arrabbiati per come è finita la partita – ha dichiarato –. La prestazione è stata ottima e, per quanto visto in campo, avremmo meritato i tre punti. Ci sono stati però almeno tre episodi che, a nostro avviso, ci hanno danneggiato e non ci hanno permesso di raggiungere l’obiettivo”.

Aiello ha poi aggiunto: “Come società non abbiamo mai contestato le decisioni arbitrali, anche se nelle ultime settimane qualche episodio sfavorevole c’è stato. È chiaro che quando, nella stessa partita, si verificano ben tre situazioni a nostro danno, diventa giusto parlarne. In ogni caso, non abbiamo mai usato questi episodi come alibi per i risultati”.







Infine, il riferimento all’episodio più discusso: “Se dobbiamo parlare in maniera informale, l’episodio che mi ha dato più fastidio è stata la mancata seconda ammonizione a Bani in un uno contro uno con Tutino, che lo aveva superato. In quel caso c’erano il secondo giallo e il rosso: eravamo già sull’1-0 e la partita avrebbe potuto prendere un’altra direzione”.

