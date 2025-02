Ballardini: “Il Palermo merita la Serie A per la passione dei tifosi”

Davide Ballardini, esperto allenatore al momento senza panchina, è stato intervistato per la Gazzetta e ha parlato del campionato di Serie B, commentando il cammino di alcune big in crisi come Salernitana, Frosinone e Sampdoria. Il tecnico cita anche il Palermo nel suo ragionamento.

“Crisi di Sampdoria, Salernitana o Frosinone? Ci tengo a precisare che sono piazze che meritano la Serie A, per il seguito che hanno e la passione dei tifosi. Loro, ma come anche il Palermo o il Bari. Però, se guardiamo Salernitana e Frosinone, vediamo due squadre che hanno cambiato molto e che ci può stare non abbiano trovato la quadra. Sono stati fatti degli errori, ovviamente”.

“Il calcio non si fa con i nomi – continua – . Non si gioca alle figurine, ma a pallone. Ci vogliono organizzazione e programmazione, i calciatori vengono dopo. La B è un torneo tosto, dove nessuno ti regala niente. E infatti poi parlano i risultati. Ripeto, non basta chiamarsi in un certo modo o avere tanti tifosi per fare bene“.





