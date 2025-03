Ballardini: “Palermo, in ogni ambiente serve unione d’intenti. Subentrare non mi pesa” / VIDEO

Parla Davide Ballardini. L’allenatore è al momento a Palermo, ospite della “Palermo Football Conference”: nel suo intervento ha parlato anche del momento che sta vivendo il club rosanero e, essendo nel calderone dei possibili sostituti di Dionisi, ci ha tenuto a precisare che la sua presenza in città è solamente una casualità.

“Sono molto legato alla Sicilia e a Palermo, ho tanti amici qui – afferma Ballardini – Abbiamo raggiunto dei risultati a mio parere straordinari che hanno fatto nascere dei legami e dei rapporti altrettanto straordinari. Provo un sentimento forte”.

“In questo momento il Palermo vive una situazione non piacevole e facile. Cambio d’allenatore? Non so se può dare la svolta, lo sanno sicuramente meglio i dirigenti che vivono con la squadra e sanno come stanno le cose. Ho visto diverse partite del Palermo, alcune sono state ottime, in altre ha avuto difficoltà. Palermo ha una società forte e ambiziosa con una dirigenza che ha dimostrato di essere competente”.





“Sono venuto qua a Palermo solo perché mi hai invitato tu (ride, ndr.) – afferma Ballardini -. In ogni ambiente serve unione d’intenti. Se l’allenatore non ha lo stesso DNA dell’ambiente, dei dirigenti e dei giocatori allora le cose possono essere complicate. Subentrare spesso non mi pesa, col Genoa sono stato esonerato quando eravamo sesti in classifica. Giro molto, vado all’estero”.

“Il calcio è in evoluzione, è curioso vedere come lavorano gli altri allenatori – continua -. Aspettiamo il nostro momento. Fare il lavoro dell’allenatore con la contestazione dei tifosi? I momenti di difficoltà ci sono per tutti. Quando capisci che si è guastato qualcosa, allora l’allenatore è molto condizionato, ma magari riesci a uscirne”.

