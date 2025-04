Ballotta: “Il Palermo ha l’assillo di qualificarsi ai playoff. I portieri di Serie B…”

Marco Ballotta, ex portiere di Parma, Inter e Lazio tra le altre, ha rilasciato un’intervista esclusiva per Tuttob, e tra i tanti temi affrontati, si è soffermato in modo particolare sulla lotta playoff.

“Squadre più titolate come Palermo e Bari hanno l’assillo di dover centrare la qualificazione. Con la tranquillità si possono ottenere risultati impensabili. Poi il Cesena era partito per salvarsi, ma adesso è sereno, nessuno fa pressioni, quindi può giocarsi la post-season”, dice.

Ballotta si è poi espresso sui portieri del campionato cadetto: “Era partito molto bene Bardi della Reggiana, ma adesso mi pare che stia un po’ risentendo dell’andamento della squadra. A dirla tutta, nessun portiere in Serie B mi ha impressionato più di tanto: li vedo grossomodo allo stesso livello. Non ce n’è uno che mi salti all’occhio né che mi sembri abbastanza forte da puntare al salto di categoria”.





LEGGI ANCHE

PALERMO – SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI