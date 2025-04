Rinaudo: “Corona può ancora migliorare. Spero continui così”

Giacomo Corona sta vivendo un momento di grande forma con il Pontedera. Nell’ultima sfida contro la Pianese, ha firmato una doppietta nella ripresa, salendo così a quota 9 gol in 31 partite stagionali. Il giovane attaccante, protagonista anche in precedenza con reti decisive contro Milan Futuro e Ascoli, conferma una crescita continua. Legato al Palermo, club proprietario del suo cartellino, Corona ha recentemente prolungato il contratto fino al 30 giugno 2027, a testimonianza della fiducia che i rosanero ripongono nel suo potenziale.

L’ex direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, ne ha parlato così in un’intervista per TMW: “Quando arrivai al Palermo sei anni fa era andato a Perugia. Avrebbe dovuto firmare lì, era l’anno che tutti i ragazzi si svincolavano dopo il fallimento del vecchio Palermo. Incontrai il padre che ebbe un problema a Perugia e mi chiese la possibilità di rimanere a Palermo. L’ho voluto vedere, mi ha fatto un’ottima impressione“.

“Ha delle doti come altezza e tecnica, deve migliorare nella dinamicità ma è cresciuto tanto: l’ho portato in prima squadra e gli ho fatto il contratto. Ha fatto i giusti step in Primavera con Torino ed Empoli. Poi mi ero sentito con Zocchi per dargli la parola che l’avrei mandato al Pontedera. Può ancora migliorare. Spero continui così“, conclude.





LEGGI ANCHE

PALERMO – SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI