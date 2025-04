Bari, Falletti: “Il Palermo era in fiducia, ma noi volevamo vincere”

Cesar Falletti è stato uno dei migliori in campo nella vittoria del Bari contro il Palermo. Il fantasista ex rosanero, nel post-partita, ha commentato con soddisfazione il successo, che rilancia la squadra di Longo in ottica playoff.

“Il Palermo era in fiducia e non era facile. Se la squadra gioca bene anche io rendo meglio. Si soffre quando non si vince. Volevamo vincere questa partita. Ci è mancata un po’ di fiducia in stagione, anche un po’ di mentalità. Non è facile giocare in questo stadio che spinge. In settimana ci compattiamo e stiamo tanto insieme”, dice Falletti.

Falletti poi aggiunge sulla sua prestazione personale: “Era dalla partita con lo Spezia che non giocavo così. Sto lavorando tanto per fare quello che mi chiede l’allenatore. Forse è mancata un po’ di fiducia, avevo pensieri negativi. Ma se non gioco e sta bene qualcun altro va bene comunque per la squadra”.





