Primavera, nuovo passo falso del Palermo: il Perugia vince 1 – 0

Il Palermo Primavera cade in trasferta contro il Perugia con il risultato di 1 – 0. I giovani rosanero non riescono a dare continuità al successo casalingo contro il Benevento, complicando ulteriormente la corsa verso i playoff, ora distanti cinque punti a quattro giornate dal termine. Per la squadra di Del Grosso si tratta dell’ottava sconfitta nelle ultime dieci partite, un dato che riflette il difficile momento per i ragazzi della Primavera.

Nei primi 45 minuti non si registrano vere occasioni da gol da entrambe le parti. È il Perugia a mantenere maggiormente il possesso del pallone, provando a fare la partita. Il Palermo, invece, attende gli avversari, ma senza riuscire a creare pericoli concreti. Nel complesso, un primo tempo privo di ritmo e di vere emozioni.

Nella ripresa il copione non cambia: i padroni di casa continuano a gestire il possesso, mentre il Palermo resta in attesa senza mai riuscire ad affondare davvero. Al minuto 64, i biancorossi sbloccano il risultato grazie a un calcio di rigore trasformato con freddezza da Polizzi. Il Palermo cerca di reagire e spinge per cercare almeno il pareggio, ma la difesa del Perugia resiste e porta a casa tre punti fondamentali.





Nel prossimo turno, il Palermo sfiderà in casa lo Spezia, in una sfida che si preannuncia sicuramente equilibrata, dato che i liguri si trovano al nono posto in classifica, appena dietro il Palermo, distante soltanto un punto. Per i rosanero sarebbe fondamentale ottenere una vittoria per riacquisire fiducia in vista di questo finale di stagione.

