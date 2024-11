Bentivegna: “Baldini come un padre per me. Mi voleva al Palermo”

Accursio Bentivegna, attaccante siciliano attualmente del Pescara, ha recentemente commentato il suo stato di forma e la gioia di aver ritrovato Silvio Baldini, con cui aveva già condiviso tre anni alla Carrarese.

“Per me Baldini è come un padre – dice in un’intervista al Messaggero – . Quando era al Palermo mi richiamò nella sessione invernale di mercato ma ero alla Juve Stabia e non potevo muovermi. Quest’estate è arrivata una nuova chiamata e non potevo dire di no”.

Baldini sta facendo benissimo al Pescara, gli abruzzesi sono infatti primi in classifica. Bentivegna, uno dei leader, commenta così: “Il Pescara è una squadra costruita a immagine e somiglianza dell’allenatore, in campo e fuori. Per questo ai tifosi dico che daremo sempre il cento per cento e con il loro sostegno, arriveremo all’obiettivo”.





