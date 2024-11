Palermo, doppio allenamento per i rosanero: il report da Torretta

Il Palermo ‘accelera’ in vista della prossima partita. I rosanero si sono ritrovati a Torretta (gli allenamenti erano ripresi ieri dopo una pausa) per una doppia seduta in vista della sfida contro la Sampdoria.

Al mattino, dopo un avviamento motorio e tecnico, i rosanero hanno svolto torelli a tema, un’esercitazione sul possesso palla e una partita in una porzione ridotta del campo. Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra.

La squadra è quasi al completo, considerando che gli unici due calciatori convocati dalle nazionali sono Desplanches e Peda. Sono giorno importanti anche per verificare se qualche infortunato, come Baniya o Saric, può recuperare per la gara contro la Sampdoria.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO E BRUNORI, BASTA EQUIVOCI