Palermo, riprendono gli allenamenti: si prepara il match con la Sampdoria

Il Palermo torna ad allenarsi dopo alcuni giorni di pausa: sono previste diverse sedute d’allenamento in vista della sosta delle Nazionali. Il prossimo match contro la Sampdoria è infatti in programma domenica 24 novembre alle ore 17.15.

“I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla e una partita in una porzione ridotta del campo. A concludere la seduta un lavoro aerobico integrato“, si legge nel report pubblicato dal Palermo.

Per il Palermo sarà molto importante il risultato: i rosa da quando sono tornati in Serie B hanno una brutta esperienza con le prime partite post sosta. Anche se con Dionisi quest’anno c’è già stata un’inversione di rotta con la vittoria in casa della Juve Stabia, poi il pari di Modena.