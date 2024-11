Roma: Ranieri a un passo dal ritorno sulla panchina giallorossa

La Roma è ancora alla ricerca del sostituto di Ivan Juric. La società giallorossa sembra aver fatto la scelta su Claudio Ranieri che ha molta esperienza e prestigio e può far rialzare la Roma da questo periodo negativo.

L’allenatore già conosciuto e apprezzato nell’ambiente romano, sarebbe molto vicino a un accordo e potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Ranieri rappresenterebbe una scelta solida, portando con se la sua profonda conoscenza del campionato italiano e la capacità di gestire situazioni complesse. La famiglia Friedkin sembra puntare su di lui per riportare stabilità e nuova energia alla squadra in un momento cruciale della stagione.

Per Ranieri sarebbe il terzo ritorno in panchina alla Roma, segnando un nuovo capitolo della sua storia con il club giallorosso. La prima esperienza risale al periodo tra il 2009 al 2011, durante il quale guidò la squadra sfiorando lo scudetto e lasciando un ricordo importante per i tifosi della Roma. Ranieri tornò per una breve parentesi nel 2019, anche quell’anno fu richiamato per riportare stabilità in un momento delicato per il club.





