Flachi: “La Samp era da A, ma la Serie B è stata sottovalutata”

Francesco Flachi, ex storico attaccante della Sampdoria, è stato intervistato da Telenord e ha commentato l’andamento della squadra di Andrea Sottil. Flachi ha evidenziato come la squadra blucerchiata, con 15 punti ottenuti nelle prime 13 giornate, si trova in una situazione di classifica che naviga tra la zona play off e zona retrocessione.

“All’inizio del campionato si diceva che la Samp era da Serie A, quasi tutti dicevano che magari non avrebbe vinto il torneo, ma se lo sarebbe giocato e invece non è così. I responsabili sono quelli che vanno in campo, nessuno poteva pensare che in questo momento la squadra si trovasse in questa situazione, non è stato previsto che il campionato fosse così complicato, probabilmente è stato sottovalutato” afferma Flachi.

Dopo la sosta la Sampdoria si preparerà per l’importante sfida contro il Palermo. Questo incontro sarà molto importante per entrambe le squadre che puntano a risalire in classifica, i blucerchiati per allontanarsi dalla zona retrocessione e i rosanero per non perdere ulteriore terreno dalle zone alte della classifica.





