Binda: “Le proprietà straniere falsano la Serie B, hanno alzato il livello”

Nicola Binda, noto giornalista della Gazzetta, è stato intervistato per “Il Bianco e il Rosso Tb Sport”, in onda su Tele Bari, e ha parlato del campionato di Serie B, sempre più influenzato dalle tante proprietà straniere che ormai stanno prendendo piede.

“Quello che falsa la competizione sono queste proprietà straniere, che obiettivamente hanno alterato il valore stesso della competizione. Hanno alzato il livello, basta vedere il monte ingaggi dei vari club”, afferma.

Sule campionato, invece, dice: “Ci sono tre squadre che stanno andando fortissimo e sono lanciate verso la Serie A. Pisa, Sassuolo e Spezia stanno mettendo in imbarazzo le loro dirette concorrenti, in evidente difficoltà. Basta guardare Cremonese, Palermo e Sampdoria. Se continuano così possono davvero creare un solco di 14 punti non facendo disputare i playoff. Ma sono davvero tanti punti, è ancora presto. Tutto è aperto”.





