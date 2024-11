Abodi: “C’è anche Palermo in corsa per ospitare le partite di Euro 2032”

Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, è intervenuto in Senato e ha fatto il punto della situazione in vista di Euro 2032, che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia. È stata nuovamente citata Palermo come possibile sede di alcune partite, dopo che il “Renzo Barbera” in una prima fase era stato escluso.

“Ci saranno cinque o sei stadi italiani: Torino, Roma e Milano sono sedi inevitabili, poi ci sarà una bellissima competizione che comprenderà Verona, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Palermo. Il dossier per gli Europei del 2032 comprendeva dieci stadi, Palermo si aggiunge di fatto perché comunque c’è una prospettiva anche lì“, afferma.

“Sto spiegando – continua Abodi – a tutti i sindaci, agli assessori allo sport e all’urbanistica, i presidenti e gli amministratori delegati dei club che l’appuntamento del 2032 è certamente importante, ma noi degli stadi abbiamo bisogno prima“.





