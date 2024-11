Novellino: “Brunori a Palermo deve giocare, inspiegabile il suo ruolo così marginale”

Walter Novellino, che ha allenato anche il Palermo nel 2016, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato della situazione di Matteo Brunori, sempre più ai margini del progetto tecnico dei rosanero e poco utilizzato da Alessio Dionisi.

“Non riesco a capacitarmi del perché Brunori, giocatore importante che anch’io volevo nelle mie squadre, abbia un ruolo così marginale nel Palermo – afferma – . Dev’essere successo qualcosa perché è inspiegabile che un attaccante come lui stia fuori. Io avevo dei giocatori coi quali discutevo, anche animatamente, ma alla fine prevaleva sempre il campo perché se uno è forte deve giocare”.

Sulle favorite alla promozione diretta, dice: “Io credo che il Pisa – non me ne vogliano le altre due – abbia tutto per poter vincere il campionato. Dopo i nerazzurri metterei il Sassuolo, probabilmente la squadra più completa. Queste credo siano le principali candidate alla promozione diretta, fermo restando che è ancora presto…”.





