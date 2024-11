Lucca: “Ci vidi giusto a passare al Palermo in Serie D”

L’esperienza di Palermo è stata fondamentale per la crescita di Lorenzo Lucca. Lo conferma anche l’attuale attaccante dell’Udinese in un’intervista per Repubblica, dove parla del suo percorso che lo ha portato a entrare nel giro della Nazionale.

“Tanta gavetta? È stata una scelta tutta mia – afferma – . Volevo spazio per crescere. E sui campi di provincia ho capito che davvero avrei potuto fare il calciatore. Lo rifarei. E ci vidi giusto anche a passare al Palermo in Serie D, all’ultimo giorno di mercato”.

A Palermo, vista la fisicità e il ruolo, Lucca era paragonato a Luca Toni, tanto che spesso veniva simpaticamente chiamato “Luccatoni”. In merito, il giovane attaccante dice: “Essere accostato a Toni è un onore. Mi ha dato consigli preziosi per trovare la cattiveria in area”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, IL MERCATO NON INCIDE