Foschi: “Il City Group non può tenere il Palermo come una società satellite”

Rino Foschi, storico ex dirigente del Palermo, su TMW ha espresso le sue impressioni sul momento della squadra di Dionisi, reduce dal pareggio contro il Frosinone.

“Il Palermo non dà continuità ai risultati e ha perso punti contro squadre come Salernitana e Cittadella – scrive Foschi – . La società è forte ma la B è difficile e ci sono delle domeniche che ti fanno masticare amaro. Conosco la piazza, l’ho vissuta per tanti anni e dico che il City Group non può tenere il Palermo come una società satellite, per i rosanero bisogna avere un occhio di riguardo e a gennaio c’è da fare qualcosa di importante sul mercato”.

“La squadra è incompleta. A Palermo bisogna pensare alla Serie A. Nel rendimento della squadra pesano alcune scelte del mercato estive: Le Douaron non si è integrato per niente. Mi auguro che prima possibile possa ripagare l’investimento fatto, è arrivato il momento di dimostrare con i fatti che vale i soldi spesi per l’acquisto del cartellino. A Frosinone, Henry o Brunori dall’inizio avrebbero potuto fare qualcosa di più dell’ex calciatore del Brest”, conclude.





