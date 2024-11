Trapani, Aronica: “Derby col Catania? Sarà un prestigio per tutti”

L’allenatore del Trapani, Salvatore Aronica, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Catania, sottolineando l’importanza di una partita che potrà dire molto sulle ambizioni delle due squadre.

“Sarà un prestigio per tutti disputare questa gara – afferma – . Il Catania non sta collezionando risultati positivi, ma sicuramente ha fatto grandi prestazioni. Una squadra che ha elementi e individualità importanti. Bisogna avere l’approccio giusto.

“Sappiamo che è un derby molto importante – continua Aronica – . Il Trapani deve andare a Catania a giocare la partita a viso aperto. Non ci dobbiamo tirare indietro. Il derby dà sempre qualcosa in più a livello di adrenalina e c’è bisogno di attingere a queste qualità per fare una grande partita e quindi ambire ad un grande risultato”.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO E BRUNORI, BASTA EQUIVOCI