City Group in espansione, occhi in Olanda per un nuovo club

Il City Football Group continua a espandersi. La holding inglese potrebbe presto entrare in ‘competizione’ con un’altra grande rete multi-club, la Red Bull (già proprietaria di club come RB Leipzig, Red Bull Salisburgo e New York Red Bulls), per ottenere una quota di controllo nel Vitesse, squadra che milita nella seconda serie del campionato olandese.

Il Vitesse, retrocesso dall’Eredivisie all’Eerste Divisie alla fine della scorsa stagione, ha subito una penalizzazione di 18 punti dalla federazione calcistica olandese (KNVB) per irregolarità nelle licenze. Nonostante le difficoltà economiche che l’hanno portato vicino alla bancarotta la scorsa estate, il Vitesse è riuscito a continuare le attività ma è ancora in cerca di un nuovo proprietario. Il CFG sembra interessato a questa opportunità, vedendo potenziale nel Vitesse per ampliare la propria rete.

Il progetto multi-club del City Football Group, iniziato nel 2013, comprende dodici club (Melbourne City, Mumbai City, Montevideo City Torque, New York City, Troyes, Girona, Shenzhen Peng City, Yokohama F. Marinos, Palermo, Bahia, Lommel e Manchester City) più una partecipazione nel Club Bolivar. Il Vitesse sarebbe quindi la tredicesima società nella galassia CFG.





