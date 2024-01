Berardi, te lo ricordi? Ora lo mandano via | Addio per sempre al sogno Europa

Il top player lascia la squadra e i tifosi sono disperati per questa cessione improvvisa. Nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Domenico Berardi sicuramente è tra i centravanti più apprezzati del nostro campionato, da ormai 10 anni. Questo forte attaccante, milita da sempre nel Sassuolo che attualmente è allenato da Alessio Dionisi. Più volte, in passato, il suo nome era stato affiancato alla Juventus di Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano, non ha mai nascosto la stima e l’ammirazione nei confronti dell’attaccante neroverde. Nonostante questo corteggiamento davvero molto serrato, Berardi non ha mai ceduto alla tentazione di lasciare Sassuolo e i suoi tifosi per raggiungere mete importanti o comunque per provare a giocarsi tutte le chances migliori al fine di ottenere lustro e riconoscimento anche in competizioni europee.

Ormai, nonostante abbia cambiato tanti compagni di reparto come Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca che giocano rispettivamente in Napoli e Atalanta, sembra aver trovato in Andrea Pinamonti e Armand Laurientè, degli ottimi elementi offensivi che riescono ad essere in perfetta sintonia con il suo modo di interpretare il calcio nel reparto avanzato del campo.

Quest’anno, ancora di più, si sta dimostrando maturo soprattutto nell’essere molto altruista nel fornire passaggi e assist ai suoi compagni di squadra. Nonostante Dionisi abbia comunque perso dei giocatori importanti come Lopez che è approdato alla Fiorentina, può contare su ottimi elementi che riescono a fornirgli un apporto davvero importante.

Le vittime del Sassuolo

Fra questi è giusto menzionare il terzino Toljan che è diventato il vero assistman della squadra. Quest’ultimo, infatti, oltre ad avere un’ottima media voto in questa stagione calcistica, è anche tra i difensori con maggior minutaggio fino ad oggi, insieme a giocatori del calibro di Giovanni Di Lorenzo del Napoli.

La vera forza della squadra neroverde, però, risiede anche e soprattutto nel fatto che riesca ad essere letale e impeccabile soprattutto contro le big del nostro campionato. Infatti, tra le vittime dei ragazzi di Alessio Dionisi, in questa stagione, vanno menzionate le prime due in classifica: Inter e Juventus.

Zortea pronto per il Frosinone

Ritornando al discorso che riguarda i terzini sarebbe giusto dire che fino allo scorso anno, tra le fila dei neroverdi vi giocava anche Zortea che poi è ritornato alla base, precisamente all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, però, non lo ha utilizzato molto in questa prima parte di campionato.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il forte calciatore è destinato alla cessione in prestito ma questa volta la direzione porta in Lazio, precisamente nel Frosinone sorprendente di Eusebio Di Francesco. La squadra ciociara continua a rinforzarsi in maniera meticolosa e accurata.