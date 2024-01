Richieste fuori portata, il Milan si ritira | Alternativa di lusso in attacco

I rossoneri possono finalmente gioire. In arrivo un vero top player per rinforzare il reparto offensivo del tecnico Pioli.

Mancano pochissimi giorni e verrà aperta la finestra di calciomercato invernale per dare l’opportunità alle squadre di calcio di potersi rinforzare. In Serie A, saranno veramente tante le società che dovranno muoversi sul mercato. Il tutto per rinforzare diversi reparti e provare a dare agli allenatori la possibilità di utilizzare più pedine per portare a casa gli obiettivi sperati.

Fra tutte queste squadre è giusto parlare del Milan Stefano Pioli che vanta un’infermeria davvero stracolma di giocatori che, al momento, non sembrano essere ancora sul punto di garantire un rientro immediato. Considerando le ultime partite disputate dai rossoneri, la squadra ha dimostrato diverse lacune soprattutto in attacco.

Qui si è raggiunto il picco più basso quando nella partita vinta contro la Fiorentina per 1-0 grazie al goal segnato da Theo Hernandez sul rigore, fu convocato il giovane quindicenne Francesco Camarda. Che sia stata data l’opportunità di convocazione ad un giovane della Primavera è un fatto davvero molto bello ed onorevole ma ritrovarsi con Giroud, Leão e Okafor fuori per diversi motivi, hanno indotto il mister a scelte obbligate.

Il giovane allenato dal tecnico del Milan Primavera, Ignazio Abate, è entrato negli ultimi 10 minuti dell’incontro sostituendo il compagno di reparto Luka Jović che, ad oggi non sembrerebbe essere considerato una vera e propria alternativa del bomber francese per una vena realizzativa non propriamente sufficiente e costante.

Niente Guirassy per il Milan

Pertanto, se tra i principali obiettivi del Milan vi era il forte attaccante dello Stoccarda, Guirassy, ora la situazione sembra essere notevolmente cambiata. Infatti, la società del presidente Gerry Cardinale starebbe vagliando altre ipotesi, più economiche ma allo stesso tempo di elevato spessore tecnico.

Non parliamo di Joshua Zirkzee del Bologna che, attualmente, ha gli occhi di mezza Europa puntati addosso. La squadra rossonera, sebbene possa essere una piazza ideale per il giocatore olandese, attualmente non sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra importante per assicurarsi le doti di questo calciatore.

Youssef En-Nesyri nel mirino dei rossoneri?

Al momento, stando alle ultime indiscrezioni trapelate sul web, il Milan potrebbe prendere seriamente in considerazione il profilo di un fortissimo attaccante che milita attualmente nel Siviglia. Stiamo parlando di Youssef En-Nesyri, attaccante della Nazionale marocchina, classe 1997.

Il forte centravanti, sebbene non abbia mai giocato in Serie A, potrebbe valutare attentamente un eventuale trasferimento in Lombardia. Considerando la carta d’identità non propriamente giovane di Olivier Giroud, potrebbe sicuramente ritagliarsi un posto importante tra i titolari del tecnico Stefano Pioli.