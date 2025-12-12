Bereszynski: "Era importante dare continuità, andiamo avanti così" ​​

“Era importante dare continuità. Ma sapevamo che non era facile: la Sampdoria stava bene“. Questa l’analisi di Bereszynski, intervenuto dopo la vittoria contro la Sampdoria ed ex di giornata. “Abbiamo sofferto un po’ di più come squadra ma ogni tanto ci sta. Dobbiamo continuare così”.

“E’ stata la settimana più importante della mia vita – spiega il difensore -. incontrato l’Empoli, è nato il mio terzo figlio e ho incontrato la Sampdoria. Lì ho vissuto tanti anni bellissimi, tante emozioni ma ho un po’ d’esperienza, le ho lasciate da parte per 90′. Tifo sempre per i miei ex compagni. Sono contento, un grande in bocca al lupo alla Samp”.

Poi, l’Avellino. “Devo riposare, forse riposeremo un paio di giorni. Ma non possiamo mollare, andremo per dare continuità: la prossima è sempre la più importante. Ad Avellino sarà fondamentale per vincerne quattro di fila”.







LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH