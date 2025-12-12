Inzaghi: "Voglio costruire qualcosa di bello e unico, ma non guardo più la classifica" ​​

Il Palermo cala il tris. La formazione rosanero ottiene la terza vittoria consecutiva battendo in casa la Sampdoria (1-0) e Pippo Inzaghi, intervenuto nel post-gara, ha elogiato la prestazione. “Sono molto contento, conoscevo la forza della Sampdoria: quando ha fatto i cambi ha messo dei giocatori importanti”.

“Abbiamo giocato la mezz’ora più bella stagione; dopo il gol, però, abbiamo rallentato un attimo. Il colpo di testa di Coda ci ha spaventato. Le partite vanno chiuse – insiste -, non meritavamo di pareggiare, ma loro possono tirar fuori il tiro della vita. Sono molto felice, diamo continuità, bella risposta da chi è entrato”.

“Gli ultimi 20 minuti sono stati in apnea – prosegue Inzaghi -, ma abbiamo sofferto e combattuto senza subire. Ho deciso quattro domeniche fa di non guardare più la classifica e di non parlare più di singoli che non giocano. Voglio costruire qualcosa di bello e unico e da Chiavari abbiamo cercato di creare un’identità, di dare fiducia”.







Inzaghi è sicuro sul da farsi. “Dobbiamo continuare così, ma non sarà facile vincerle tutte“. Poi, Pierozzi che “è uscito per un problema fisico ma è entrato Diakité. Dopo due 5 – 0 qualcuno poteva pensare che fosse facile, la Sampdoria si salverà tranquillamente. Dobbiamo spingere e creare un’identità forte per la Serie B. La grande fortuna di questa squadra è che la maggior parte delle partite dipende da noi”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH