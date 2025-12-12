Gregucci: "Noi meglio del Palermo per larghi tratti. Partita che ci lascia l'amaro in bocca" ​​

Parla Angelo Gregucci. Il tecnico della Sampdoria è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa 1 – 0 dai blucerchiati al “Barbera” contro il Palermo. L’allenatore si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi.

“La prestazione è stata buona secondo me, contro una squadra che ha i favori del pronostico per quanto riguarda la lotta al vertice – afferma -. Partita buona che lascia molto amaro in bocca, pur avendo il pallino in mano per tutto il secondo tempo dovevamo essere più pericolosi. Non posso non fare i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento che hanno messo”.

“Nei primi 20 minuti il Palermo ha avuto molte occasioni, noi nel secondo tempo abbiamo avuto il dominio del gioco ma abbiamo concluso poco. Dovremo necessariamente serrare i ranghi perché fuori casa necessitiamo di punti. Stiamo vedendo la squadra che progredisce di partita in partita. Abbiamo l’obbligo di portare a casa punti”







“Stiamo recuperando la condizione, è l’elemento positivo. La squadra migliora nella manovra ma dobbiamo cercare di essere più pericolosi negli ultimi 20 metri. Dobbiamo riempire di più l’area, essere più pericolosi. “Il Palermo per 20 minuti ci ha spinto e andava alla conclusione, avevi il sentore che era pericoloso. Noi invece siamo stati migliori per larghissimi tratti ma non abbiamo fatto lo stesso”, ha concluso.

