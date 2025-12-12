Palermo – Sampdoria, la diretta testuale del match / LIVE
Il Palermo va a caccia del tris dopo le due vittorie consecutive contro Carrarese ed Empoli. L’avversario è la Sampdoria, affamata di punti salvezza e reduce da un successo. A partire dalle ore 20.30, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20.30)
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 19 Bereszynski, 13 Bani (C), 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Gyasi, 17 Giovane, 22 Bardi, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
SAMPDORIA (3-5-2): 1 Ghidotti, 18 Venuti, 28 Abildgaard, 17 Hadzikadunic; 23 Depaoli (C), 16 Henderson, 33 Conti, 80 Benedetti, 44 Ioannou; 20 Pafundi, 9 Coda.
A disposizione: 22 Krastev, 30 Ravaglia, 4 Ferri, 5 Riccio, 8 Ricci, 10 Cherubini, 11 Pedrola, 21 Giordano, 25 Ferrari, 31 Vulikic, 70 Narro, 72 Barak.
Allenatore: Gregucci.