Palermo senza Vasic, il centrocampista nemmeno in panchina: ecco perché ​​

Aljosa Vasic non scenderà in campo contro la Sampdoria. È questa l’ultima novità della formazione del Palermo. Il centrocampista serbo non sarà disponibile in seguito alla riacutizzazione della sintomatologia algica alla spalla sinistra, che già si era presentata contro la Carrarese.

Il classe 2002 era rimasto precauzionalmente in panchina contro l’Empoli proprio a causa di questo problema, e dopo un contrasto aveva accennato una smorfia di dolore.

Toccherà quindi a Le Douaron, come ampiamente prevedibile, supportare Pohjanpalo. In compenso il Palermo recupera Gyasi e Giovane per la panchina: il primo dopo un lungo periodo di assenza, mentre Giovane torna a disposizione dopo aver saltato la trasferta in Toscana.







