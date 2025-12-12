Palermo – Sampdoria, il dato degli spettatori al “Barbera” ​​

Palermo – Sampdoria, il dato degli spettatori al “Barbera”

Redazione 12/12/2025 21:20

Sono 25.512 (9.008 biglietti venduti) gli spettatori di Palermo – Sampdoria. Un dato sicuramente incoraggiante, che vede un sostanzioso aumento rispetto ai 21.834 (5330 biglietti venduti) spettatori presenti al “Barbera” per Palermo – Carrarese. Le due vittorie consecutive hanno riacceso dunque gli animi dei paganti.

Un dato però ancora leggermente inferiore alle 26.679 presenze registrate in occasione della sfida infrasettimanale contro il Monza e agli 27.077 gli spettatori presenti al “Renzo Barbera” per Palermo–Pescara.

Il record stagionale resta quello del match contro il Modena, quando sugli spalti si contarono 32.922 tifosi. Resta invece imbattuto – seppur in un contesto diverso – il primato dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, quando vennero staccati 34.665 biglietti.



LA CRONACA DEL MATCH

