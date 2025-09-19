Bereszynski, primo assaggio di Palermo: manca solo l’ufficialità ​​

C’era anche Bartosz Bereszynski al ‘Renzo Barbera’ in occasione di Palermo–Bari, gara vinta 2 a 0 dagli uomini di Inzaghi. Per il difensore polacco, atteso ormai solo dall’ufficialità per il suo approdo in rosanero, si è trattato del primo assaggio della realtà siciliana.

Il classe ’92 ha potuto respirare il calore di uno stadio gremito e trascinante, che ha spinto il Palermo alla terza vittoria nelle prime quattro giornate. Arrivato dal mercato degli svincolati, Bereszynski andrà a rinforzare il reparto difensivo, in particolare nel ruolo di braccetto destro.

Contro i biancorossi quella posizione è stata occupata da Pierozzi, ma la concorrenza sarà serrata anche con Peda e Diakité. Non va dimenticato, inoltre, che nella sua lunga esperienza con la Sampdoria il polacco è stato impiegato anche come esterno di centrocampo, sia da quinto che da quarto.







