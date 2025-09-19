Inzaghi: “Dobbiamo abituarci a considerare normale vincere. Amo i miei giocatori”

Al termine del successo per 2-0 contro il Bari, firmato dalle reti di Le Douaron e Gomes, il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi ha commentato così la prestazione dei suoi uomini in conferenza stampa.

Sulla vittoria e l’atteggiamento della squadra: “La strada è lunghissima: dobbiamo rimboccarci le maniche e far diventare la vittoria una normalità. Se questo sarà l’atteggiamento, ci divertiremo. Ci voleva grande pazienza: meritavamo il vantaggio già prima e in queste partite rischi sempre qualcosa. Chi ha giocato è stato stratosferico, soprattutto chi è entrato dalla panchina”.

Sui cambi decisivi: “I cambi fanno sempre la differenza. Amo i miei ragazzi per come li vedo ogni giorno. Si stanno prendendo le loro soddisfazioni. Giovane è entrato in campo come un veterano. Mi auguro che martedì Vasic segni, se lo merita”.







Sulla gestione del gruppo: “Abbiamo fatto una grande gara, dal primo all’ultimo minuto. In panchina abbiamo giocatori forti e spesso i più bravi li tengo per l’ultima mezz’ora. Dal primo giorno di ritiro nessuno ha sbagliato atteggiamento o allenamento. Non esistono solo 11 titolari, ma 23. È arrivato anche Bereszynski a completare il gruppo. Dopo 4 partite hanno giocato tutti, tranne Vasic che martedì avrà spazio”.

Sui singoli: “Per me il migliore in campo è stato Brunori: il gol arriverà, ma la sua prestazione è stata eccezionale. Bene anche Palumbo. Ho inserito chi poteva cambiare la partita nel momento giusto. Sono contento per Claudio Gomes, che ha festeggiato le 100 presenze col Palermo. Diakité è entrato come un leone, nonostante in settimana fosse stato in ospedale. Pierozzi, da terzo di difesa, ha fatto una gara incredibile”.

Sul percorso della squadra: “Dobbiamo abituarci a considerare normale vincere. Deve diventare un’eccezione perdere, perché abbiamo le qualità per fare sempre grandi partite. Avevo chiesto calma e tranquillità. Le parate di Cerofolini avrebbero potuto cambiare l’ambiente, ma siamo rimasti lucidi”.

