Inzaghi: "Dobbiamo abituarci a considerare normale vincere. Amo i miei giocatori"

​​


Inzaghi: “Dobbiamo abituarci a considerare normale vincere. Amo i miei giocatori”

Gabriele Cavallaro 19/09/2025 23:44

Al termine del successo per 2-0 contro il Bari, firmato dalle reti di Le Douaron e Gomes, il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi ha commentato così la prestazione dei suoi uomini in conferenza stampa.

Sulla vittoria e l’atteggiamento della squadra: “La strada è lunghissima: dobbiamo rimboccarci le maniche e far diventare la vittoria una normalità. Se questo sarà l’atteggiamento, ci divertiremo. Ci voleva grande pazienza: meritavamo il vantaggio già prima e in queste partite rischi sempre qualcosa. Chi ha giocato è stato stratosferico, soprattutto chi è entrato dalla panchina”.

Sui cambi decisivi: “I cambi fanno sempre la differenza. Amo i miei ragazzi per come li vedo ogni giorno. Si stanno prendendo le loro soddisfazioni. Giovane è entrato in campo come un veterano. Mi auguro che martedì Vasic segni, se lo merita”.



Sulla gestione del gruppo: “Abbiamo fatto una grande gara, dal primo all’ultimo minuto. In panchina abbiamo giocatori forti e spesso i più bravi li tengo per l’ultima mezz’ora. Dal primo giorno di ritiro nessuno ha sbagliato atteggiamento o allenamento. Non esistono solo 11 titolari, ma 23. È arrivato anche Bereszynski a completare il gruppo. Dopo 4 partite hanno giocato tutti, tranne Vasic che martedì avrà spazio”.

Sui singoli: “Per me il migliore in campo è stato Brunori: il gol arriverà, ma la sua prestazione è stata eccezionale. Bene anche Palumbo. Ho inserito chi poteva cambiare la partita nel momento giusto. Sono contento per Claudio Gomes, che ha festeggiato le 100 presenze col Palermo. Diakité è entrato come un leone, nonostante in settimana fosse stato in ospedale. Pierozzi, da terzo di difesa, ha fatto una gara incredibile”.

Sul percorso della squadra: “Dobbiamo abituarci a considerare normale vincere. Deve diventare un’eccezione perdere, perché abbiamo le qualità per fare sempre grandi partite. Avevo chiesto calma e tranquillità. Le parate di Cerofolini avrebbero potuto cambiare l’ambiente, ma siamo rimasti lucidi”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *