Gomes festeggia le 100 partite in rosa: "Il gol è un bel regalo" ​​

Claudio Gomes resta tranquillo davanti ai microfoni a fine partita. Ma è una grande serata per lui, con tanto di gol per festeggiare le sue 100 partite con la maglia rosanero. “Che bella serata”, esclama con un italiano sempre più comprensibile. Il pubblico lo ha applaudito a lungo e lui ringrazia: “Una festa così è stata un bel regalo”.

Il centrocampista è entrato a metà secondo tempo, in un momento in cui il Palermo sembrava non avere la stessa forza di aggredire l’avversario. E con lui in campo, da mezzala sinistra, è subito cambiata qualcosa. “Io sono a disposizione per giocare in qualunque parte del campo. La mia posizione non è importante, a me interessa poter essere in campo e dare il mio contributo”.

Gomes sottolinea i meriti di una squadra dove tutti sono protagonisti, sia chi va in campo dall’inizio sia chi subentra a gara in corso. “Dobbiamo stare sempre pronti, il mister ce lo dice ogni giorno della settimana durante gli allenamenti. E così è stato anche stasera, con l’aiuto di tutti entrare dalla panchina non è un problema”.







Il gol del 2 a 0 ha chiuso la partita facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti, sia in campo che sugli spalti. “Pohjanpalo mi ha fatto un bell’assist e io l’ho sfruttato con un tiro all’incrocio dei pali. Non mi aspettavo di segnare, è stato un bel regalo”.

