Caserta: “Gli episodi cambiano le partite. Il Palermo può fare un campionato a parte”

Fabio Caserta, allenatore del Bari, è intervenuto al termine della gara persa per 2-0 contro il Palermo per commentare la prestazione dei biancorossi.

“Secondo me, il Bari ha fatto meglio nel primo tempo rispetto al secondo: è stato più pericoloso – ha dichiarato -. Gli episodi cambiano le partite, e loro hanno segnato due eurogol. Dobbiamo ripartire dalla prestazione. La Serie B è lunga e difficile, e non bisogna abbattersi: bisogna capire come e contro chi arrivano le sconfitte. Se da un fallo laterale come quello di oggi non prendi gol, magari ti trovi più in alto in classifica”.

Poi ha concluso esprimendo un parere sui rosanero: “Un Palermo diverso? Ha dei giocatori forti e un allenatore abituato a vincere. È riuscito a trasmettere la sua impronta e per questo parte avvantaggiato. Sono arrivati tanti giocatori di qualità. Può fare un campionato a parte”.







